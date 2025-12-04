Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱宏志阁继续有居民执拾物品 港漂护理员搬走全屋家电另觅居所

突发
更新时间：18:31 2025-12-04 HKT
发布时间：12:37 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，全屋苑7座大厦俱被焚毁，仅余一幢宏志阁未受波及。劫后余生，宏志阁居民连续两日在政府安排下，率先返回单位取回部分个人物品。今日（4日）早上，有获聘来港的护理员梁先生，一屋4人到租用的宏志阁单位，搬走全屋家庭电器到护老院暂放，打算另觅居所租用其他单位。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 曾国衞到广福邨视察 当局提高灾民生活津贴

此外，有居于宏志阁数十年的曾女士，用轮椅推着老人家返回单位执拾细软。她指老人家希望日后可以重返单位居住，「住咗几十年，始终都系当呢度（宏志阁）屋企。」现场有的士车队义载居民离开，亦有货车提供纸箱及红白蓝胶袋，方便居民带走物品。 

另一宏志阁居民林女士自宏福苑1983年落成，便居住至今。她忆述当日逃生时情况，称火警时在家，最初收到朋友通知，自己仍回复「呢边好静，乜都见唔到」。然而其后她陆续收到其他朋友讯息，便决定落楼了解，身上没有带太多物品。初时火势未算猛烈，遂「念住上返楼食嘢」，然而大火逐渐蔓延时，警员便开始要求居民等离开，她因此赶急回家拿外套和身份证，再匆忙逃生。 

受火警影响，林女士现时暂住旺角一酒店。她称，昨日回家收拾重要物品后，今日又回到大埔办理援助金手续，坦言「走到脚仔软」 。不过她对此谅解，现时已收到数万元，「一户一社工」也已接触了她，对此感谢有心人及当局支援。她亦提及昨日回家时情况，称大厦内部除了走廊沾满水外，未有熏黑、焦味等太大异样，她直言「钱财身外物」，对于自己能顺利逃生感到「好彩」。

