宏福苑五级火｜大家庭扎根大埔30载拥屋苑5单位 罹难孖女家人：会坚强一齐面对

大埔宏福苑五级火，8座大厦中有7座被烧得满目疮痍，过百人惨死，当中宏志阁是唯一未被波及大厦，当局今日（3日）安排该座居民返回家园取回重要财物。宏志阁居民黄小姐下午返回住所收拾细软，包括取走婴儿车、子女的书本等日用品。她表示，罹难孖女的其中一人为其弟妇，整个家庭十分难过，但会一起面对及处理。

全家人扎根大埔 心系宏福苑

黄小姐表示自己在大埔土生土长30年，父母、弟弟、姊姊、家婆均住在宏福苑，全家共拥有5个物业，分布在宏建阁及宏泰阁，现时宏泰阁两个单位已严重焚毁，他们一家希望在大埔生活，加上小孩在区内上学，故没有选择入住当局安排的中转过渡房屋，只好暂住在亲戚家中，希望尽快稳定下来。

大火无情，罹难孖妹的其中一人为其弟妇，黄小姐指家人十分难过，但会坚强面对一起处理，同时亦勉励其他灾民一起努力，「可能艰难嘅事都好多，但要一路向前，当自己一直觉得好唔开心唔走出去，其实无人帮到我哋，所以帮到我哋嘅就系自己」。

被问到未来去向，黄小姐指偏向重建方案，坦言「得返一幢喺到其实无意思」，「返番嚟住要面对好多伤感，如果唔返嚟住，屋企嘅资产就系间屋，点样处理都要视乎政府未来安排，唔可以百分百肯定。」

