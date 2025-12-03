水警海关大潭打击走私 截获270万元私烟

警方怀疑近日有人在港岛南面大潭水域走私，经过深入调查及情报分析后，水警总区刑事总部、小艇分区、水警南分区、联同海关海域调查组人员，今日（12月3日）凌晨时分在相关海域打击反走私。行动中，当局截获270万元私烟以及涉案货车。

行动期间，人员发现一艘没有亮起航行灯的快艇驶至大潭笃附近码头，同时有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上一辆货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终在逃离香港南面水域往内地方向驶去。

人员在现场及涉案货车上共检获约60万支怀疑私烟，估计市值约270万元，应课税值约200万元，并扣查有关涉案货车。上述案件正由相关部门人员继续跟进调查。

警方强调，买卖私烟均属违法行为。《2025年控烟法例(修订)》条例已于9月19日刊宪，涉及未完税烟草相关罪行最高罚款，已提高至罚款200万元及监禁7年。另外，根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。