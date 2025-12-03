宏福苑五级火｜网传捐赠物资遭弃掉 民政署澄清：部份二手衫满布污迹破烂不堪

大埔宏福苑大火造成逾百人死伤，连日来有不少市民向受影响灾民运送物资，惟网上有消息指，社区中心外放满大量捐赠物资，需清洁工人清理弃掉。民政事务总署作出澄清，指有关物品包括大量二手衣服鞋袜，部分满布污迹、破烂不堪，基于安全和衞生考虑，绝不会供受影响居民使用，所以会另行处理。

民政事务总署今日（3日）傍晚于社交平台发文，严正澄清有关言论并非事实，指有捐赠物资包括大量二手衣服鞋袜，部分满布污迹、破烂不堪，基于安全和衞生考虑，政府绝不会供受影响居民使用，所以会另行处理。

相关新闻：大埔宏福苑五级火丨网传居民入住未铺地板中转屋？房屋署：相关单位无灾民入住

民政事务总署指十分感谢热心市民捐赠物资到灾场，政府一直加紧整理分类，确保受影响居民得到所需物资，现时收到的物资相当大量且充足。政府正统一整合所有捐献资料，并已就满足居民的中长期需要启动配对工作，以便把适用物资派送予有需要的地点。经过与相关政策局和捐献团体或人士的联系，已安排第一批物资（包括寝具和电器用品）运送至即将开放予居民入住的地点，会持续进行有关捐献物资的配对工作。