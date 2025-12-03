警察传媒联络队迎来十周年 挑战中坚守「蓝背心」使命　

成立于2015年12月的警察传媒联络队即将迎来十周年。警长钟敬威作为首批穿上「蓝背心」的创始成员，十年来最触动他的，是新冠疫情期间葵涌邨围封及强制检测的那一夜。

「那时大家面对未知，同样不安，但在挑战面前，我们愿意多走一步，互谅互让。」在最新一期《警声》访问当中，钟敬威回忆，当时首次大型围封吸引大批传媒，团队必须在救援通道、采访需求与居民生活之间取得平衡。经与指挥官及传媒反复协调，最终划出既能拍摄现场，又不扰民的记者区。而最难忘的，是深夜里一位资深摄影师对他说：「这种时候你们还愿意陪我们守到最后，真的不容易。」

钟敬威是警察传媒联络队的创始成员。

一句「不容易」，道出钟敬威当时不为人知的艰难 —— 全家染疫、同袍隔离导致人手紧张。尽管要负责整个庞大兼任队伍的编更工作，钟敬威仍然坚持亲赴封锁区支援同事与记者。「前线已经很忙，我只希望运用专业，全力相助，让同僚专注本职，传媒顺利采访。」

钟敬威（右二）于第十五届全国运动会中协助传媒采访。

这份「多走一步」的信念，也体现在2023年8月东涌双层巴士与校巴相撞的严重意外中。当时通往现场的道路严重挤塞，钟敬威与队员果断在最近现场的路肩下车，奔跑十分钟赶到，迅速处理事件。「与其让记者冒险『通街走』，不如主动划定采访区，用好画面把他们留下来。」事后同事一句「你们来到，我们就放心了」，让他觉得一切辛苦都值得。

一穿十年，「蓝背心」对钟敬威而言不仅是制服，更是沟通与信任的桥梁。「前线同事请放心做好自己，传媒工作交给我们！我们会继续协助传媒说好警察故事，让市民看见更多同事的默默耕耘。」

钟敬威（右四）于东涌双层巴士与校巴相撞的严重意外中，迅速为传媒划定采访区。

最新一期《警声》中，提及警察传媒联络队即将迎来10周年。