Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

青衣长安邨单位起火 八旬妇吸入浓烟不适 消息：火警期间警钟未有响起

突发
更新时间：15:47 2025-12-03 HKT
发布时间：15:47 2025-12-03 HKT

青衣发生火警。今日（3日）中午12时许，今日中午12时许，长安邨安江楼高层一单位起火冒烟，消防到场开喉灌救，迅速将火救熄，事件中一名83岁姓郑老妇疑吸入浓烟不适送往玛嘉烈医院，初步相信疑因点燃香烛引致火警，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。

现场消息指，火警期间火警钟未有响起，有居民未知火警发生。《星岛头条》正就事件向消防处查询。

长安邨安江楼一单位发生火警。
长安邨安江楼一单位发生火警。
现场有居民指火警期间火警钟未有响起。
现场有居民指火警期间火警钟未有响起。
多名居民疏散到安全位置。
多名居民疏散到安全位置。
长安邨安江楼一单位发生火警。
长安邨安江楼一单位发生火警。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
21小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 13:56 HKT
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2025-12-02 15:30 HKT
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
2025-12-02 16:39 HKT
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
4小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
7小时前
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 警方稍后交代火警最新情况
突发
6小时前
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
90年港姐季军梁小冰容貌突变极不自然惹热议 疑为冻龄「做手脚」 网民：完全认不出来
影视圈
2025-12-01 18:00 HKT