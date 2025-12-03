青衣长安邨单位起火 八旬妇吸入浓烟不适 消息：火警期间警钟未有响起

青衣发生火警。今日（3日）中午12时许，今日中午12时许，长安邨安江楼高层一单位起火冒烟，消防到场开喉灌救，迅速将火救熄，事件中一名83岁姓郑老妇疑吸入浓烟不适送往玛嘉烈医院，初步相信疑因点燃香烛引致火警，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。

现场消息指，火警期间火警钟未有响起，有居民未知火警发生。《星岛头条》正就事件向消防处查询。

长安邨安江楼一单位发生火警。

现场有居民指火警期间火警钟未有响起。

多名居民疏散到安全位置。

长安邨安江楼一单位发生火警。