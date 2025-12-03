青衣长安邨单位失火 疑点燃香烛肇祸 消防：大厦火警钟无鸣响消防泵失效

青衣发生火警。今日（3日）中午12时许，长安邨安江楼高层一单位起火冒烟，消防到场开喉灌救，迅速将火救熄，事件中一名83岁姓郑老妇疑吸入浓烟不适送往玛嘉烈医院，初步相信疑因点燃香烛引致火警，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成分。现场消息指，火警期间火警钟未有响起，有居民未知火警发生。

消防处回复《星岛头条》查询时表示，中午12时52分接报长安邨安江楼31楼一个单位发生火警，人员于接报4分钟后到达现场进行灭火救援工作，期间人员发现大厦内的火警钟没有鸣响和消防泵未能有效运作。

消防：大厦持有效消防装置及设备年检证书 会作进一步调查

消防处人员于同日下午调查大厦的消防装置及设备，发现大厦持有有效的消防装置及设备年检证书，而就相关消防装置及设备未能有效操作的情况，处方会作进一步调查及跟进。若调查过程中发现任何人士违反《消防条例》，处方将依法采取执法行动。

长安邨安江楼一单位发生火警。

现场有居民指火警期间火警钟未有响起。

多名居民疏散到安全位置。

