大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！

大埔宏福苑五级火，8座大厦中有7座被烧得满目疮痍，过百人惨死，当中宏志阁是唯一未被波及大厦。当局安排该座居民返回家园收拾细软及取回重要财物。今早（3日）有旅游巴接载灾民返到宏志阁，并在社工或政府人员陪同下上楼返家。

现场所见， 不少居民拉着行李箧或孭上红白蓝胶袋到场，取回物品，有居民带来车仔将洗衣机推走，搬上客货车。其中一名宏志阁居民吴先生说，他入住宏志阁已40年了，现时独居，火警时他外出不在家，想不到今次回家已彷如隔世。76岁的他今次返家主要取回放在家的现金、衣服等，他现时入住大埔过渡性房屋善楼。被问到火灾一周后的心情，他直言「心情梗系差。」他最希望政府可尽快安排公共屋邨单位入住，以及最急切的经济援助。

「希望长远安排可以越快越好，无论系搬返入嚟住，抑或安排入住公屋。话晒呢度系自己家园，住咗几十年，希望继续住返，如果要去新地方住，要重新适应，始终我哋年纪咁大。」

居民黄太说主要取回重要文件、贵重物品及衣服。她坦言即使当局交回单位，她和家人也不敢入住。「依家都唔敢住啦！我全部窗、房都对晒啲楼，心理压力咁大点住啫。好恐怖，吓死，希望重建啦，冇理由7幢都拆，呢幢（宏志阁）唔拆㗎！讲真，就算你起好俾我搬返嚟住，我可能都唔敢住，咁多死伤者，咁恐怖记忆，一世难忘。」

她说入住上址单位28年，「呢度环境一流，有海滨，万万谂唔到天价维修搅成咁，畀咗咁多钱落去，连个家都冇埋，真系几伤心，闻者心酸，听到都眼泪流。」她指九龙城寨的中转屋太细，不够地方，昨日安排到香港仔石排湾新起的公屋视察，地方大啲，但好远，唔惯，但都要适应，冇办法，暂时住住先，唔敢再喺度住，睇政府安置。」

另一名居民孙先生于今早急不及待返回宏志阁，领取个人物品。他表示：「主要系检查吓（间屋），攞吓平时用开嘅嘢，游戏机啰，最重要！（记者：打发时间？）系呀！」他表示居于宏志阁超过廿年，「本来谂住冇烧到，几日搞掂，点知都有一段时间」，他现时居于胞弟的家里，计划会转到中转屋暂住。

被问到会否希望获安排返回宏志阁单位居住？孙先生一脸无奈，直言：「我都唔知点呀而家，住又唔系，唔住又冇地方住，唔谂咁多，见步行步。」

市民钟女士则陪同居于宏志阁的姐姐，返到宏志阁单位取回物件。她说自己和姐姐都已年届八旬，「佢（姐姐）一个人攞唔到啲咩嘢，所以叫埋我一齐嚟」，又指主要取回衫裤等方便替换，并会「清晒雪柜啲食物、坏咗嘅嘢，掉晒佢！」她又说：「重要嘅咪攞返屋契、证件啰，攞返去我屋企放好！」

对于日后安排，钟女士与姐姐都显得一筹莫展，并无特别打算，坦言：「总之政府安排到边度住，咪去边度啰。」

71岁的宏志阁居民庾先生返回单位查看后，发现「单位冇淋湿到，但爆咗门」，又形容自己「心情好upset（难过）啦，成屋都想带走」，但主要取回护照及银行卡等重要物品，亦有少量个人用品便离开。他指目前自己暂住友人家中，稍后会申请中转屋。

而居民李先生则指政府安排妥当，他说暂时有地方住，但至于长远是否搬回宏志阁寓所，李先生强调一切等待政府安排。