红磡13岁男童飞堕海滨长廊 当场不治

突发
更新时间：22:05 2025-12-02 HKT
发布时间：22:05 2025-12-02 HKT

红磡环海街11号对开海滨长廊，今日（12月2日）下午5时许有途人报案，指发现有人怀疑从高处堕下。警员接报到场，现场证实堕楼的13岁男童不治。警方经初步调查，相信小童上址一单位堕下，现场没有检获遗书，其寻死原因仍在调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

