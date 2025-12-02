红磡13岁男童飞堕海滨长廊 当场不治

红磡环海街11号对开海滨长廊，今日（12月2日）下午5时许有途人报案，指发现有人怀疑从高处堕下。警员接报到场，现场证实堕楼的13岁男童不治。警方经初步调查，相信小童上址一单位堕下，现场没有检获遗书，其寻死原因仍在调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk