安定邨谋杀纵火｜凶刀曝光 妻子全身逾20处刀伤 丈夫疑精神受刺激犯案

突发
更新时间：21:42 2025-12-02 HKT
发布时间：21:42 2025-12-02 HKT

屯门安定邨定福楼今日（12月2日）早上一名丈夫被发现斩死妻子后，再有人怀疑放火，被警方以谋杀及纵火罪拘捕。至晚上警方见记者交代案情，并展示凶刀在内的涉案证物。警方提到女死者全身20多处严重刀伤，而丈夫有精神分裂纪录，怀疑丈夫情绪受刺激而犯案。

屯门警区刑事总督察庄婉娜表示，涉事单位仅两夫妇居住。遇害妻子50岁，为便利店职员，没有精神疾病纪录；行凶丈夫51岁，任职保安，10年前确诊精神分裂，长期接受治疗。据悉，他们没有家暴纪录，夫妇的一名20多岁儿子在3年前已远赴德国留学。

相关报道：屯门安定邨单位起火 妻子身有刀伤不治 丈夫涉谋杀纵火被捕

警方提到，邻居及非同住家人均透露夫妇常因琐事争吵，而事发前清晨邻居也听到单位传出女子哭声。警方相信，当时夫妇争执，期间丈夫精神受刺激，持切肉刀施袭，以妻子头、颈、双手有20多处严重刀伤。

其后单位起火，当火势猛烈时，丈夫惊慌逃离单位，先是向住在其他地方的父亲求援，随后在父亲建议下，再向保安员求助。保安报警后消防接报赶至，将面积约1米乘1米的火种救熄，发现妻子身体有刀伤及烧焦痕迹，揭发事件。

警方在单位内检获一把怀疑涉案的28厘米长切肉刀、一个打火机及被焚烧过的纸张等，将交由政府化验所化验。案件初步相信涉及个人情绪及精神问题受刺激，不涉及感情或经济问题。被捕丈夫正被扣查，屯门警区重案组正积极调查案件。

