大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 曾国衞到广福邨视察 当局提高灾民生活津贴

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧。截至今日（12月3日）大火已造成159人死亡，当中包括一名殉职消防员；另有31人仍失联。目前，警方已拘捕21名工程相关人士。

其中15人涉嫌误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司、二判外墙工程公司；另有6名被捕人为消防装置承办商相关人士，涉嫌向消防处作出虚假陈述。

2025年12月4日情况：

【18：35】继续有宏志阁居民回家，收拾重要物品。另外，广福休憩处继续有市民折纸鹤、献花或焚烧香烛冥镪，悼念死难者。街坊翁女士称，自己是附近餐厅东主，不少熟客都在这次大火罹难，自己和伙记都相当痛心，因此连续数日烧衣纸，「希望佢哋收得几多得几多」。

【18：04】民青局长麦美娟指，灾民每户生活津贴将由5万加至10万元；目前援助基金收外界捐款升至25亿元，连同政府启动资金总数达28亿元；她又透露，特首已指示财政司副司长，研究居民长期居住问题。

民青局长麦美娟（中）见记者交代最新安置居民安排。汪旭峰摄

【16：35】警方提醒市民，慎防骗徒假冒内地公安和香港政府部门来电。骗徒会虚构指控，称市民「在内地发帖文，以大埔火灾名义非法筹款」或「散播大埔火灾消息，涉嫌违法」。其后，骗徒恐吓并要求市民前往内地受查，并索取个人资料或要求转帐。

【13：05】政制及内地事务局局长曾国衞现身大埔广福邨，之后未有回答记者提问便离开。现场消息指他就12月7日立法会选举，视察票站及交通安排。

政制及内地事务局局长曾国衞一度现身大埔广福邨，之后离去。梁国峰摄

【09：15】DVIU已完成7幢大厦的所有搜查工作，警方下一步会在大厦外围搜索，检查是否有遗体被压倒在棚架下。今早DVIU及鉴证科人员再到火灾现场搜证。

DVIU及鉴证科人员再到火灾现场搜证。梁国峰摄

2025年12月3日情况：

【22：00】截至今日晚上8时，爱护动物协会表示，共寻获364只动物，其中294只幸存，70只已不幸离世，但仍有173只动物下落不明，估计整体受影响的动物总数超过537只。

【21：00】警务处国家安全处今日（12月3日）以「作出具煽动意图的作为」罪拘捕一名26岁中国籍男子。被捕人为姓陈YouTuber「Kenny」，涉发布煽动仇恨言论中伤死伤者。陈亦自称「白卡联盟」成员。

【20：00】保安局局长邓炳强指柴湾峰华邨及北角富泽花园维修工程分别声称获棚网阻燃合格证，惟政府与内地跟进调查后发现证书涉及虚假文书，已立案，港岛重案组正调查。另外发展局局长宁汉豪称，所有大维修楼宇棚网须即时下架，周六（12月6日）或之前完成

【17:30】周一鸣称，家属先进行初步辨认，之后到殓房再作辨认，如确认遗体身份，会尽快发出殓盖纸予家属，让死者能够入土为安；另外，警方报料热线截至今早10时，已收到40人提供资料，收到136条片段及205张相片。

【17:23】周一鸣指，人员在现场部份单位发现怀疑骨头，会交由法医及政府化验所进一步检测，看看是否可证实是人类还是动物，亦会同时尝试验DNA辨认身份。警方指若有DNA找到，会希望与家属作比对，以不同法证方法辨认身份。另外，警方下一步会在大厦外围搜索，检查是否有遗体压在棚架下，惟不同大楼都有棚架倒塌，未能确定何时开始，已与房屋署初步勘察，希望在安全情况下移除地上的棚架和灰烬。

周一鸣指警方再拘捕6人。

大埔宏福苑五级火情况（截至3/12/2025）

死者 159人（当中49男91女确认身份，1至97岁，包括1消防员） 伤者 79人（37人仍留院，包括4人危殆；42人已出院） 失联个案 31人 工程相关被捕人 警拘15人涉误杀，包括工程大判、工程顾问公司、搭棚二判及外墙工程二判等人员；当中11人同时被廉署拘捕 警拘6人涉欺诈，为消防装置承办商人员 起火大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 遗体分布 宏昌阁70人（最先起火）、宏泰阁82人、宏新阁3人、宏道阁2人、宏盛阁1人、1人未明住处、宏仁阁宏建阁未发现死者 当局动员 2311名消防救护，309架次消防车辆，约600名警方DVIU人员

【17:19】周一鸣称再拘捕6人，他们是消防装置承办商，年龄介乎44至55岁，涉嫌向消防处作出虚假陈述，指工程期间不会关上警钟，目前其中一人已获释，其余5人仍在扣查，累计21名工程相关人士被捕。

【17:15】警务处网络安全及科技罪案调查科李经晞高级警司表示，有骗徒在社交平台讹称自己是大埔火灾居民，在今次火警中失去亲人及家园，有4人不虞有诈被骗走25500元。警方其后展开调查，至昨日（12月2日），警方拘捕一名32岁报称厨师的男子，为傀儡户口持有人。 另外，有诈骗集团透过手机短讯，扮政府向市民发假捐款确认通知，并附上可疑电话号码，警方已将电话纪录在防骗视伏器。

警务处网络安全及科技罪案调查科李经晞高级警司指有厨师扮灾民骗取市民逾2.5万元。

【17:12】警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊警司表示，楼宇内部损毁严重，空气混浊。DVIU在场发现数具遗体，有大有细有老有嫩，不排除是一家人，人员为保持遗体完整，要徒手挖掘将遗体带出灾场。他指有DVIU队员的亲友不幸离世，对方怀著沉重心情，主动联络警方要求归队，与其他队员一同工作。

警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊警司。

【17:05】警务处处长周一鸣指140具已确认身份的遗体，分别为49男91女， 年龄介乎1岁至97岁，包括1名殉职消防员、10名外佣及5名在场工作员工。159名死者当中，158具遗体分布其中5座大厦，剩余1人未明住处。警方于过去5日在7幢大厦内搜查，指上址环境恶劣，有部份单位已烧至变成灰烬，有主力墙烧净钢筋，天花已烧光。

【17:03】DVIU今日已完成7幢大厦的所有搜查工作。警务处伤亡查询中心主管曾淑贤总警司表示，截至今日下午2时，大埔宏福苑火灾造成159人死亡，再在灾场内发现3具遗体，其中140具遗体已确认身份，尚有19具遗体有待确认。现时42名伤者已出院，有37人仍留院，当中4人危殆，9人严重，24人情况稳定。至今仍有31人失去联络。

【16:30】警务处处长周一鸣、警务处伤亡查询中心主管曾淑贤总警司、警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊警司、警务处网络安全及科技罪案调查科李经晞高级警司将交代火警最新情况。

警务处伤亡查询中心主管曾淑贤总警司表示，截至今日下午2时，大埔宏福苑火灾造成159人死亡，再在灾场内发现3具遗体，其中140具遗体已确认身份，尚有19具遗体有待确认。

【15:00】灾难遇害者辨认组陆续抬出怀疑遗骸；另外有遇难者家属到宏福苑外拜祭。

有遇难者家属回来拜祭。卢江球摄

【13:40】宏福苑大维修项目工程顾问「鸿毅建筑师有限公司」两名董事早前被廉政公署拘捕，有传鸿毅建筑师无法继续履行现有合约的顾问职务，决定即时暂停及终止业务。《星岛头条》记者到鸿毅位于九龙湾的办公室了解，发现鸿毅已拉上铁闸。

【10:30】宏志阁居民陆续取回个人物品，部分人透露取回屋契、证件、衣物甚至游戏机等，他们之后离开。

宏志阁居民执拾个人物品后离开。蔡楚辉摄

【09:50】警方灾难遇害者辨认组（DVIU）继续搜索，政府化验师亦在场调查。另外继续有市民向死难者献花。

【08:30】宏志阁居民乘坐旅游巴到达，上楼取回个人物品。

宏志阁居民乘坐旅游巴到达，上楼取回个人物品。蔡楚辉摄

【00:01】今明两日（12月3及4日）早上9时至晚上9时，当局允许宏志阁住户回家一次，逗留约90分钟，以取回重要物件。届时每户只限两人上楼，会有公务员在场陪同协助。宏志阁是宏福苑8座大厦中，唯一未被波及的大厦。

唯一未被大火波及的宏志阁（右一）。梁国峰摄

若市民需要查询火灾的死伤者资料，可致电警方伤者查询专线1878 999。另如有火警消息提供，警方特设10条热线电话，朝8晚8运作，以收集相关的影片或相片：5337 6671、5337 6672、5337 6673、5337 6674、5337 6675、5337 6676、5337 6677、5337 6679、5337 6680、5337 6681。

宏福苑8座大厦，宏昌阁（暗红）最先起火，之后蔓延至其他大厦，仅宏志阁（灰）幸免。

为援助大埔宏福苑的居民，特区政府早前已成立「大埔宏福苑援助基金」，并投入3亿元作为起动资金，协助居民及支持各项相关工作。援助基金接受个人及私人机构的捐款，相关专属户口资料如下：

港元：中国银行（香港）户口号码 012-875-2-190159-7（名称：大埔宏福苑援助基金）

人民币及其他货币：中国银行（香港）户口号码 012-875-2-190160-7（名称：大埔宏福苑援助基金）

另外，政府与资讯科技业界构建的物资捐献网上平台（taipodonation.hk）已开始运作，团体及市民可于平台登记可捐赠的物资，以便政府统一整合资料，并按需要分发物资予受大埔宏福苑火灾影响的居民。