大埔宏福苑五级火│冒认社福机构假网页骗捐款 警拘1内地妇为傀儡户口持有人

大埔宏福苑发生五级大火，大批灾民家破人亡，竟有骗徒趁灾难时刻混水摸鱼骗财。湾仔警区助理指挥官(刑事)警司林建达今(2日)在记者会上表示，上周六11月29日，警方接获举报，指网上出现一个模仿本地社福机构的网页，以火灾支援基金名义，企图诱使市民作出捐款，警方接报后，透过香港网络安全事故协调中心，当晚即时移除假网页，并与相关银行联络，停止与案有关户口的运作，暂时未收过因假网页而行骗成功的个案。

警方经调查后，于12月1日拘捕一名27岁持双程证的中国籍无业女子，与案有关傀儡户口的持有人，调查仍然继续，不排除稍后有更多人被捕。现时有关案件暂由湾仔警区重案组跟进调查。

警方强烈谴责有关诈骗行为，在香港最沉痛时刻，利用市民的善心行骗，警方将继续追查相关案件。林建达提醒市民，网上充斥假资讯，早前有骗徒冒认社福机构、支援动物的组织、名人甚至冒充殉职消防员的家属，发放钓鱼短讯及二维码，声称为火灾筹款。亦有骗徒假扮义工，使用虚假灾民登记表，混水摸鱼，骗取灾民个人资料，银行及信用卡资料，亦有骗徒讹称为灾民购买物资，实则骗财。亦有骗徒假冒灾民欺骗市民的善心，警方呼吁市民若想向灾民伸出援手，可透过官方或可靠渠道进行捐款。市民如有怀疑，可向相关机构核实清楚，切勿点击不明连结，或扫瞄可疑二维码，更不要填写来历不明的灾民登记表。