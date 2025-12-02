大埔宏福苑五级火│假网页扮社福机构呃捐款 一内地女涉持傀儡户口被捕 警斥骗徒卑鄙

大埔宏福苑发生五级大火，大批灾民家破人亡，竟有骗徒趁灾难时刻混水摸鱼骗财。警方经调查后，拘捕一名27岁内地女子，为傀儡户口持有人。警方再次呼吁市民经官方或可靠渠道捐款，切勿扫描可疑二维码或填写不明资料表。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕

警方今日（12月2日）表示，上周六（11月29日）接获举报，指网上出现一个模仿本地社福机构的网页，以火灾支援基金名义，企图诱使市民捐款，警方接报后，透过香港网络安全事故协调中心（HKCERT），当晚即时移除假网页，并与相关银行联络，停止与案有关户口运作，暂时未收过因假网页而行骗成功个案。

警方经调查后，于昨日（12月1日）拘捕一名27岁持双程证的中国籍无业女子，是与案有关傀儡户口的持有人，现时有关案件暂由湾仔警区重案组跟进调查，不排除稍后有更多人被捕。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜HKCERT吁提防骗徒利用火灾诈骗 留意3大诈骗手法

湾仔警区助理指挥官(刑事)警司林建达提醒市民，网上充斥假资讯，早前有骗徒冒认社福机构、支援动物组织、名人甚至冒充殉职消防员家属，发放钓鱼短讯及二维码，声称为火灾筹款；亦有骗徒假扮义工，使用虚假灾民登记表，混水摸鱼，骗取灾民个人资料，银行及信用卡资料；亦有骗徒讹称为灾民购买物资，实则欺骗市民善心诈财。

警方直言，骗徒在香港最沉痛时刻，利用市民善心行骗，形容骗徒行为卑鄙，对此予以强烈谴责。警方强调将继续追查相关案件，呼吁市民若想向灾民伸出援手，可透过官方或可靠渠道捐款。如有怀疑，可向相关机构核实清楚，切勿点击不明连结，或扫瞄可疑二维码，更不要填写来历不明的灾民登记表。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜政府成立援助基金投入3亿元 向每户派1万元 设中银捐款户口

相关报道：香港各界扶贫促进会联同星岛新闻集团慈善基金募捐 筹集善款支援灾民 协助重建家园