尖沙咀女子高处危坐 消防开气垫戒备
更新时间：16:41 2025-12-02 HKT
发布时间：16:41 2025-12-02 HKT
尖沙咀加拿分道近碧仙桃路交界位置，今日（12月2日）下午2时许一名女子在楼宇高处危坐，消防接报赶至开气垫戒备，警方亦有谈判专家到场劝喻。至下午4时许，双方仍然僵持。
运输署下午4时半表示，因有人在危险位置，加拿分道介乎碧仙桃路与弥敦道之间的一段全线现已封闭。另外，河内道介乎加拿分道与么地道之间的一段全线现已封闭，现场交通繁忙。同时，港铁尖沙咀站D1及D2出入口暂时关闭。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
