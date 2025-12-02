尖沙咀女子高处危坐 消防开气垫戒备

尖沙咀加拿分道近碧仙桃路交界位置，今日（12月2日）下午2时许一名女子在楼宇高处危坐，消防接报赶至开气垫戒备，警方亦有谈判专家到场劝喻。至下午4时许，双方仍然僵持。

运输署下午4时半表示，因有人在危险位置，加拿分道介乎碧仙桃路与弥敦道之间的一段全线现已封闭。另外，河内道介乎加拿分道与么地道之间的一段全线现已封闭，现场交通繁忙。同时，港铁尖沙咀站D1及D2出入口暂时关闭。

消防接报赶至开气垫戒备。FB：Bosco Chu@马路的事 (即时交通资讯台)

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

