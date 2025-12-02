大埔宏福苑五级火｜遇难者「头七」 殉职消防及死者家属路祭 持白花悼念

大埔宏福苑于上周三（11月26日）发生五级大火，夺去最少151人的宝贵生命，包括37岁消防员何伟豪，这场世纪火灾踏入第七日，「头七」之日，死者家属及殉职消防员的家属约50多人，连同约40名法师，今（2日）中午约1时到达宏福苑进行路祭，其中部分是穿著制服的消防员，他们手持白花悼念。而法师则在场打斋，众人烧香鞠躬致祭，再排队献花，并将花摆放在草丛，场面伤感。

另方面，今早11时许，喇嘛团体在毗邻的广福休憩处，为死去的居民及宠物进行超度仪式。有十多名市民参与，他们拿著祭品，为死难者鞠躬祈福。而下午2时许开始，在广福邨广礼楼对开，有团体为死者进行佛教仪式的悼念及献花活动。