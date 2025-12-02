屯门安定邨单位起火 妻子身有刀伤不治 丈夫涉谋杀及纵火被捕

屯门安定邨发生火警。今日（2日）早上6时59分，安定邨定福楼一单位有浓烟冒出，保安发现报警。消防员接报到场，开喉将火救熄。惟火警中一对年约50岁的夫妇烧伤，其中女子身上更有刀伤并陷入昏迷，其男友则手部擦伤。两人由救护车急送屯门医院治理，女事主最终伤重死亡。警方经调查后以涉嫌谋杀及纵火，拘捕女死者的丈夫。稍后，屯门警区重案组探员到屯门医院调查事件。

消息透露，女死者姓陈（50岁），被捕男子姓洪（51岁），两人为夫妇同居上址单位，其中丈夫任职保安员。

据了解，今日清晨近7时，街坊报案指上址单位发生火警。警方及消防到场后於单位内发现两人，洪男手部擦伤，陈女昏迷及面部有割伤和烧伤痕迹，由救护车送往屯门医院，经抢救后不治。消防经调查后认为火警有可疑，交由屯门警区重案组第一队跟进。