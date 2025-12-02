新蒲岗餐厅失火浓烟涌上护老院 数十长者急疏散 女院友不适送院

新蒲岗发生火警。今日（2日）清晨5时许，崇龄街63至89号地下一间餐厅发生火警，据报后巷有浓烟冒出。

消防接报后迅速到场，发现浓烟波及楼上一间护老院，立即协助数十名行动不便的长者撤离至地面安全位置；消防同时向起火处开喉灌救，火势受控并迅速被扑灭。

事件中两名长者怀疑吸入浓烟不适，其中一人一度呕吐，由救护车送院检查。消防正调查起火原因。

警方指，早上5时20分接获多宗报案，指崇龄街85号后巷有烟冒出，怀疑发生火警。人员接报到场，消防将火救熄。经初步调查，相信因上址一餐厅煮食炉抢火引致火警，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成份。

一名姓黄（79岁）女院友吸入浓烟不适，清醒被送往伊利沙伯医院治理。事件中约30人自行疏散到安全位置。