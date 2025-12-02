大埔宏福苑五级火｜多个外佣及劳工组织呼吁 勿直接捐款予死者遗属

大埔宏福苑五级大火，累计死亡人数增至151人，多人受伤，当中包括外籍家庭佣工。工业伤亡权益会、印尼移工网络（JBMI）、移工之家（Beranda Migran） 、回乡印尼移工联盟（KOPPMI）四个团体，以中文、英文、印尼文三语发声明，强烈呼吁公众保持警惕呼吁，不宜直接捐款予死者遗属。

声明指，4个组织正在直接接触宏福苑火灾殉职外籍家务工之遗属，将为死者之殡殓事宜及其遗属之生活费提供支援。截至2025年12月1日，在跟进的个案总共有10个，当中9个为死亡个案，1个受伤。死亡个案全部经过殓房确认程序，或是雇主及家属向亲自确认。另外还有20个怀疑死、伤、失联的个案正在进行事实查证。

声明指，由于身份认证程序仍在进行中，一旦完成身份认证，就会尽快申请慈善基金并将款项汇款予遗属。工业伤亡权益会指，将歇力支援遗属，直至他们得到法定的雇员补偿为止。

另外，公众直接捐款对家属可能构成危险。工权会指，假如公众捐款在缺乏统筹、监管的情况下进行，可能会令家属步入违法边缘。而且，怀疑有可疑人士利用火灾之名行骗，情况堪虞，不排除可能会有人利用家属的证件行骗，从中获利。