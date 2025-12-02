珍惜生命｜大埔广福邨男子堕楼 现场不治

大埔发生堕楼案。周一（1日）晚上10时许，当局接获报案，指一名男子倒卧在广福苑与宏福苑之间，怀疑从高处堕下。救援人员接报赶至现场，证实男事主当场不治。

警方正调查事主身份及堕楼原因，初步相信事主为广福邨广礼楼住客，并由广礼楼堕下，案件列「有人从高处堕下」调查。

警员封锁现场调查事件。曾志恒摄

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk