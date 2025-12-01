Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门稔湾堆填区男工人遭硬物击中送院亡 环保署：责成承办商7天内交报告

突发
更新时间：20:40 2025-12-01 HKT
发布时间：19:47 2025-12-01 HKT

屯门发生工业意外。今日（12月1日）下午4时许，警方接获稔湾堆填区的工人报案，指一名48岁姓杨男工人工作期间怀疑被一石块击中，颈部受伤，昏迷不醒。救援人员到场将他送往屯门医院抢救，其后被证实死亡，死因有待验尸后确定，警方将案件列作工业意外。劳工处接报后已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。

环境保护署表示，死者为新界西堆填区扩建计划地盘分判商的一名工人。今日下午约4时15分，他在地盘钢筋弯曲场内工作期间怀疑遭硬物击中，昏迷被送往屯门医院治理，至傍晚约6时证实死亡。事发后，环保署即时派员到医院了解事件。环保署署长徐浩光博士对事件感到十分难过，署方人员正透过承办商联络死者家属以表示慰问及向他们提供适切协助，承办商亦会向死者家属提供紧急恩恤金。

环保署环保署十分重视这宗意外，事发后已即时通知劳工处及警方，并要求承办商全力配合劳工处的调查。环保署亦已责成承办商七天内就事件提交报告。

 

