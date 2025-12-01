Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门稔湾堆填区扎铁男工疑遭硬物割伤颈送院亡 环保署：责成承办商7天内交报告

突发
更新时间：20:40 2025-12-01 HKT
发布时间：19:47 2025-12-01 HKT

屯门发生工业意外。今日（12月1日）下午4时许，警方接获稔湾堆填区的工人报案，指一名48岁姓杨男工人工作期间怀疑被一石块击中，颈部受伤，昏迷不醒。救援人员到场将他送往屯门医院抢救，其后被证实死亡，死因有待验尸后确定，警方将案件列作工业意外。劳工处接报后已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。

据了解，事发时杨男于屯门稔湾新界西堆填区内检查紥铁工程的进度，当时，杨男的工友于现场驾驶一部挖泥机，并在杨男身旁驶过，但挖泥机没有撞到杨男。惟杨男突然呼叫自己「唞不到气」，工友见到杨男颈部流血，而杨男则用自己双手掩住颈部的伤口。工友见状报警求助。惜最后返魂乏术。

据悉，死者颈部有一处大约2厘米的割伤，没有其他可疑伤势。案发现场是一个占地大约30,000平方呎的堆填区。案件暂时没有可疑，列为工业意外，交由青山警区杂项调查队负责调查。

环境保护署表示，死者为新界西堆填区扩建计划地盘分判商的一名工人。今日下午约4时15分，他在地盘钢筋弯曲场内工作期间怀疑遭硬物击中，昏迷被送往屯门医院治理，至傍晚约6时证实死亡。事发后，环保署即时派员到医院了解事件。环保署署长徐浩光博士对事件感到十分难过，署方人员正透过承办商联络死者家属以表示慰问及向他们提供适切协助，承办商亦会向死者家属提供紧急恩恤金。

环保署环保署十分重视这宗意外，事发后已即时通知劳工处及警方，并要求承办商全力配合劳工处的调查。环保署亦已责成承办商七天内就事件提交报告。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
20小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 DVIU续搜索余下两厦 政府成立由法官主持独立委员会
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
7小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
23小时前
00:37
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤不治 男友涉谋杀及纵火被捕
突发
2小时前
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
2小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
14小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
2小时前