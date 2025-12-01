大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区

大埔宏福苑五级大火，造成逾百人死伤，大批居民痛失家园，有逾千市民到场献花悼念。警方与廉政公署合共已拘捕14人，当中部分人是同时被警方与廉署拘捕。警方指当中13人涉误杀，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司及二判外墙工程公司相关人士。当局经初步调查，发现有7个棚网样本不符合阻燃标准，怀疑有人将不合标准的保护网混入使用。廉政专员胡英明指早前台风破坏宏福苑棚网，疑有涉案人士鱼目混珠，先后购买不符合及符合阻燃标准的棚网，其中合格棚网铺设在「棚脚」，成功取得测试合格的报告。

2025年12月1日情况：

【23:00】政府表示，即日起，5个的士车队的部分的士会提供的士义载特别服务，主要免费接载有需要的居民往返大埔区内各个地方，详情会载于政府设立的「大埔宏福苑支援服务」专题网站，网址: www.taipofire.gov.hk。

【22:52】警方晚上补充资料，指11月29至今日（12月1日）分别在旺角及北角再拘捕9男1女，涉嫌误杀。该10名被捕人为相关维修工程顾问、棚架工程分判商及中间人，年龄介乎40至77岁，其中两名均为46岁的被捕男女已获准保释候查，须于12月上旬向警方报到，其余被捕人现正被扣留调查。警方早前已就此案拘捕3名男子，年龄介乎52至68岁，涉嫌误杀。他们已获准保释候查。新界北总区重案组继续积极调查该宗案件。警方呼吁任何人如目睹案件发生或有资料提供，请致电55660087与调查人员联络。

【22:00】大埔民政事务处现维持一所位于大埔社区中心的临时庇护中心对外开放，供有需要人士使用。而位于东昌街社区会堂的另一所临时庇护中心，现已停止接收新的使用人士，但会继续运作直至该中心的现有使用者迁往经安排的应急住宿。

大埔宏福苑五级火情况（截至17:00 - 1/12/2025）