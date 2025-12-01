4男涉持刀企图劫内地男值$4000万金粉 驾车逃走撞3警车事败 共8人被捕

警方经深入调查及情报分析后，昨日（11月30日）在红磡、油麻地及秀茂坪区拘捕7男1女，年龄介乎16至44岁，分别涉嫌企图行劫、危险驾驶、行使虚假文书、无牌驾驶、驾驶时没有第三者保险、未获授权而取用运输工具及协助罪犯。



人员昨日上午在红磡民裕街一工业大厦外进行行动，其间发现一名本地男子及三名非华裔男子怀疑手持牛肉刀及胶条，企图劫去三名内地男子的背包，内有约38公斤金粉，价值约4000万元。

警方展示检获的证物。



人员随即上前制伏该批男子，并以涉嫌企图行劫拘捕该四名男子，年龄介乎16至35岁。人员其后在该工业大厦内发现并拘捕另一名19岁本地男子，涉嫌企图行劫。



其中一名44岁本地男子驾驶一辆怀疑属于他人并套上假车牌的私家车接载疑犯，并在逃走期间撞向三辆警车，其后被人员截停，事件中没有人受伤。该男子涉嫌企图行劫、危险驾驶、行使虚假文书、无牌驾驶、驾驶时没有第三者保险、未获授权而取用运输工具及协助罪犯被捕。



人员经进一步调查后，同日在秀茂坪区拘捕两名怀疑与案有关的本地男子及女子，年龄介乎30至34岁，该男子涉嫌企图行劫，而被捕女子怀疑曾协助匿藏疑犯被捕。



其中7名被捕人将被暂控合共一项行劫罪，案件将于明日（12月2日）在九龙城裁判法院提堂。案件交由西九龙总区重案组人员跟进。



警方在此呼吁市民，如须付运贵重财物，应聘用信誉良好合资格的押运公司。另外，如果市民日常中经常需要携带大量现金或贵重物品出行，或前往金融机构等地方办理业务，不应向他人透露相关讯息，并尽量采取不同路线以及不同时间前往目的地，以免贼人有机可乘。