大埔宏福苑五级火│入境处设五地点领证 灾民指安排理想「唔使扑嚟扑去」

大埔宏福苑五级大火，烧毁逾千户居民的家园和财物，甚至身份证明文件、护照等亦在火灾中烧毁。入境处特别为受火灾影响的居民办理个人证件补领手续，于上周四晚上及上周五，分别派员到大埔9个临时庇护中心，为有需要居民预先登记资料及通知市民后续安排；上周六更安排专车，接载约330位受影响居民，到将军澳入境处总部办理各类型个人证件及证书的申请，亦安排车辆接载有需要申请人到中旅社将军澳证件服务中心补办回乡证等。

入境处今日下午在大埔五个地点设立个人证件领证处，供受火灾影响的居民领取补领的身份证和特区护照等个人证件。另外，入境处亦将印制好的个人证件、证书连同回乡证等送回相关庇护中心，今日一共派发约70张身份证、超过300本旅行证件及证书，以及112张回乡证及其他内地机关签发的旅行证件。

萧女士指补领证件安排理想。刘汉权摄

冯梁结中学门外是其中一领证处。

入境处人员在场协助灾民。

冯梁结中学门外是其中一领证处，灾民萧女士表示，早两日已补办有关证件，今日便可领证，效率相当快。「安排好好，唔使我哋分开扑来扑去，连回乡证都有专车送我哋去办理，避免我哋扑嚟扑去。」

她指现时当局安排灾民暂住酒店，但只住14日，长远未知如何安排。她坦言担心日后的情况，「唔知屋企点样，唔知几时可解封，最希望系可以返去睇到（屋企），但依家都唔知日后点，真系好徬徨。」

被问到最急切的支援，她指长远是住屋的安排，其次是生计，「依家我哋都返唔到工，我觉得金钱一定系最紧要，另外是住屋安排，系我哋最迫切。」

她指现时很多资讯都很混乱又不集中，要去不同地方申请援助，「周围都要排队再排队，其实系辛苦的，我哋后生都咁辛苦，何况屋苑有咁多老人家，真系好辛苦，又惊错过咗，又惊去唔到，希望日后的安排可集中地方，唔需要我哋周围去扑。」

其实现在每一个支援都要领不同的表格，又要排不同的队，她坦言花了好多时间，「我哋有小朋友，唔单止要去攞支援，仲要安顿好小朋友，有好多嘢要处理。」她说子女的学校都在受灾范围，因此要进行网课，惟她们现时无固定居所，因此无资源上网课，惟有将小朋友送到学校，由学校协助照顾。学校可安排暂托，可在学校上网课。

她又指虽然现时有物资可领取，但因为没有地方安放，所以未有领取，但到真正有居所安顿，到时又可去那里取呢？

萧女士住宏建阁高层单位，当日知道火警后赶到现场，远距离望著火烧的情况，「高层完全救唔到，望到凌晨3点都唔想走，真系好无奈！」

除了到临时庇护中心服务受影响灾民，⁠由今天开始到本周六，入境处仍然会安排特别服务时段，开放入境处总部的办事处，让受影响居民可于办公时间以外，即12月1日至12月5日晚上6时至10时、12月6日下午1时至晚上10时，办理身份证和特区护照等申请。入境处亦同时已协调中旅社将军澳证件服务中心，于同一时段提供服务予受影响居民。

入境处亦会继续安排专车到仍然开放的两个临时庇护中心（东昌街社区会堂及大埔社区中心），约每30分钟一班专车，接载受影响居民到入境处总部及中旅社将军澳办证中心办理相关申请。