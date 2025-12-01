大埔宏福苑五级火｜灾民接香港宽频推销续约电话 批职员无顾及感受 香港宽频：深表歉意已加强内部指引

大埔宏福苑五级大火酿成逾百人死伤，全城悲痛。有灾民表示惨剧发生后，其亲友正在深切治疗部留医，但仍接到香港宽频（HKBN）职员推销续约的电话，「系咪冇睇到新闻？？好想知我哋屋企都冇埋，仲要问续唔续约？」香港宽频回复《星岛头条》查询时表示，对于近日有居民接到销售联络深表歉意，公司已立即加强内部指引，确保所有客户沟通均保持尊重与适切。

近日有大埔宏福苑灾民于网上表示，大火惨剧发生后，家中已遭焚毁，根本无可能再使用有关服务，惟电讯公司职员仍致电推销，批评香港宽频的处理手法没有顾及灾民情况及感受，令人痛心。

香港宽频回复《星岛头条》查询时表示，火灾发生后公司已迅速筹集紧急物资送往庇护中心，并派出义工团队在现场提供协助，全力支援居民当前所需。对于近日有居民接到销售联络深表歉意，公司已立即加强内部指引，确保所有客户沟通均保持尊重与适切。

香港宽频又表示，会为所有受影响的宏福苑居民自动豁免固网宽频及家居电话服务月费，直至另行通知，有关系统将自动处理相关宽免，居民毋须申请。另外，香港宽频同时宣布，免费提供 5G 流动路由器及本地数据 SIM 卡，协助居民保持对外联系；所有流动服务客户可即时升级至无限数据及通话用量，有效期至今年 12 月 31 日。

