屯门怡乐花园火警│三座楼宇搭棚网大维修 居民变「网中人」恐成宏福苑翻版

突发
更新时间：15:33 2025-12-01 HKT
发布时间：15:33 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑五级火灾敲响棚架和围网的警钟，屯门怡乐花园第一座今（1日）晨发生火警，三座楼宇正搭棚和围网进行维修，承办商又与宏福苑同是宏业建筑工程，居民吓破胆，连忙走火警，幸有惊无险，没酿成巨大火劫。

居民蒋太表示，怡乐花园三座楼宇正进行大维修，已进行了一年半时间，至今还未竣工，居民惨变网中人：「梗系惊慌，睇到宏福苑咁样烧法，居民心情大受影响。」她表示，怡乐承办商宏业建筑工程同是宏福苑承办商，受宏福苑火灾影响，怡乐花园的工程被迫暂时停工，不知何时才能拆围网。

她透露，居民昨晚才跟工程顾问公司开会，反映对大厦被棚架和围网包围的忧虑，担心一旦火警，成为宏福苑翻版：「有居民好激动，但咁嘅环境冇办法唔惊慌，棚架一日唔拆，一日都好惊慌。」

另一居民李小姐表示，今早火警是第一座有居民因煮食引致，幸无大碍，由于三座搭满棚架，担心会发生火警，有时忧心得难以安寝。她表示，怡乐花园的消防设施不足怡乐花园，部分座数没有火警钟和灭火器，一旦发生火警不堪设想。

居民秦先生指出，居住在第一座，今早火警他从27楼走落街暂避，是最早一批落楼居民。自从发生宏福苑五级火灾后，居民对围网安全分外担心：「顾问公司话啲围网安全，但公司会跟进。」

 

↓立即下载星岛头条App↓

