机舱老鼠│吉隆坡抵港航班上偷行李袋内$2500现金 警拘58岁内地汉

突发
更新时间：10:55 2025-12-01 HKT
发布时间：10:55 2025-12-01 HKT

机场警区于11月28日接获报案，指一班由吉隆坡飞往香港的航班上，有一名乘客发现放在座位上方储物柜的个人财物不翼而飞，怀疑被人盗去。

机场警区人员接报到场，经初步调查后，拘捕了一名58岁的内地男子，涉嫌盗窃，他现正被扣留调查。调查显示，该名男子怀疑盗取机上该名乘客放在行李袋内的现金（包括港币及其他外币），共约值港币2500元。案件交由机场警区刑事调查队第四队跟进。

为防止和打击机舱盗窃案，机场警区将持续进行宣传及教育工作，并与机场持份者，包括香港机场管理局、机场保安有限公司及航空公司保持紧密联络，加强采取以情报为主导的执法行动，收集情报作罪案分析；同时加强与航空公司的情报交流，及早锁定较高危的航线及犯案时段，并透过举办定期防罪讲座，提醒航空公司留意这类航线，提高机组人员的警觉性，防止罪案发生。

警方呼吁市民在机舱内应时刻保持警觉，将随身行李上锁并妥善保管，在离开座位时要格外小心，必须将现金和贵重物品随身携带或交由同行亲友保管。离开机舱前，旅客亦应仔细检查个人财物。

