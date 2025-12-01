Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

越南抵港A350客机复飞期间机尾触地蒙皮受损 据报为国泰CX764航空

突发
更新时间：02:34 2025-12-01 HKT
发布时间：02:34 2025-12-01 HKT

一架由越南胡志明市飞抵香港的空中巴士A350客机，于上周三（26日）晚上在香港国际机场降落时疑姿态不稳须复飞，其间飞机尾部怀疑触地，造成蒙皮受损。客机第二次降落时安全着陆，事件中无人受伤。据了解，涉事的为国泰航空CX764航班。

据外国航空媒体报道，一架隶属国泰航空空中巴士 A350-1000 客机，由越南胡志明市飞抵香港，航班编号CX764 。客机在香港机场首次降落07C跑道时，疑因姿态不稳需要复飞，期间机尾触地受损。客机其后攀升至6000英尺，随后第二次再次于07C跑道安全著陆，但须停飞接受检查及调查。

从网上图片显示，客机机尾蒙皮明显受损。消息指，涉事客机已被停止服务，以便进行全面检查及维修，亦将接受相关调查。航空网站记录显示，该客机截至事发后三日仍停泊在赤𫚭角。

