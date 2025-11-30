青马大桥海面惊现男浮尸 警证实为跳桥失踪中年汉

今日（30日）中午12时许，警方接获报案，指青马大桥附近海面有男子载浮载沉，水警到场将男子捞起，经检查后证实当场不治。消息指，男子为日前于青马大桥跳桥的48岁姓董男子。

事件发生于11月22日晚上7时许，董男于荃湾石围角购物中心乘坐的士，报称前往东涌，当的士驶至青马大桥中线往机场方向之际，董男要求的士司机靠左线行驶，以便欣赏风景，其间更要求67岁姓蔡的士司机停车，司机拒绝后，他情绪突然失控，更踢向车门及要求下车。

的士司机按指示停车，董男下车后越过护栏，走到桥梁护栏外面危坐，警方谈判专家奉召到场劝喻逾8小时，惟男事主突然一跃而下，失去影踪。救援人员连日进行搜索，最终于今午发现男子的踪影。

