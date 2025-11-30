宏福苑五级火｜DVIU楼梯走廊及天台发现遗体 现场光线不足影响搜救进度

大埔宏福苑五级火，酿成逾百人死伤。警方今日（30日）下午5时表示，死亡人数增加至146人，包括DVIU在今日新发现的18具遗体。

警务处伤亡查询中心主管曾淑贤指，截至下午4时，目前有146人死亡79人受伤，包括DVIU今日找到的18具遗体，54具遗体有待辨认，逾40人仍然失联，另有100宗个案无法追查，不排除死亡数字会上升。警方至今成功联络159名市民确认安全；另外确认92名死者及37名伤者为较早前报称失联的人士。

警务处伤亡查询中心主管曾淑贤指，截至下午4时，目前有146人死亡79人受伤。

另外，警务处灾难遇害者辨认组主管郑嘉俊表示，警方昨日已完成宏仁阁及宏道阁的搜索工作，未有发现遗骸，今日进入宏盛阁、宏建阁、宏泰阁3幢大厦，至今宏建阁、宏泰阁工作已经完成，宏盛阁工作正进行，稍后会进入宏新阁。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险

由于多幢楼宇严重熏黑，没有正常照明，日间光线不足，人员需利用头灯及手提照明工具进行搜索，影响搜救进度，故尽可能在日照时间展开最高效行动。另外，DVIU人员于楼宇、房间、楼梯、走廊及天台均发现遗体。

警务处新界北总区指挥官助理处长林敏娴指，虽然宏志阁未有受火势波及，但整个屋苑环境恶劣，有大量从高处堕下的棚架竹枝及冷气机，另有高空物品摇摇欲坠，担心会伤及居民，遂现阶段不会解封。