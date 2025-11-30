大埔宏福苑五级火｜老街坊拟离开居住逾40年旧社区 临别慨叹：唔知几时再返嚟

大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，居民痛失家园。有老街坊区先生虽然幸免于难，但他目睹居住42年的居所毁于一旦，不禁感慨万分，直言今日过后就会离开大埔，拟将会转去中转屋居住，「都唔知几时再返嚟」。不过，区先生反勉励其他灾民，「向前看，唔好向后看，条路要继续行落去！」

区先生痛失42年的居所，他感慨「40几年嘅嘢同一生人所有，都放晒喺屋企入面」，一下子全部失去。连日来他暂住东昌街体育馆，稍后会转去观塘帝京酒店暂住，明日会到社区会堂取回回乡证等证件，并到观塘参观中转屋，预计可提供3个月住宿。对于即将离开大埔社区，今早（30日）他到宏福苑附近遥望屋苑，直言「怀缅」一番，又指「除非返嚟（那打素医院）睇医生，因为要定期攞药，唔知几时再返嚟」。

当日走火警情况至今历历在目，区先生指火警发生时，他与妻子在家中嗅到㶶味，又听到烧物件的声响，两人本来没想到会发生巨灾，于是随便拿起少量随身物品便离开单位。当时他考虑沿后楼梯落楼，最少需时10分钟，但乘坐升降机只是30秒至1分钟，于是他明知火警时不应乘坐升降机，也决定「搏一搏，就坐䢂落去。」

未料当抵达大堂时，两人一开门已有火及热力扑面而至，「感觉上好似殡仪馆焚化炉」。区先生随即从左边离开，恰巧有消防员到来，指引他们走火警的方向，终于靠墙边走到大厦后方脱险。区先生续指，他乘坐升降机落楼时，刚巧一名女街坊亦打算乘搭升降机，惟她等待乘坐下一部升机落楼后，「门口啲火已经烧到唔可以走出去」，要行楼梯往2楼，再从后楼梯逃生门走出大厦。他形容：「再迟多一部䢂唔知咩情况！」

