大埔宏福苑五级火｜灾民亲述登记援助遇骗徒 警方揭假「登记表」索资料吁提防

突发
更新时间：13:50 2025-11-30 HKT
发布时间：13:50 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑五级火造成逾百人死亡，正当社会各界纷纷向灾民伸出援手之际，骗徒却伺机招摇撞骗。宏福苑灾民何先生表示，连日来收到可疑电话，他日前在社区中心更遇上3名可疑人士，对方以协助登记住屋需要为由，索取他的个人资料。惟他见对方没有出示证件，仅手臂上贴有手写字条，最终没有被骗。

宏福苑灾民何先生表示自己怀疑遇上骗徒。梁国峰摄
宏福苑灾民何先生表示自己怀疑遇上骗徒。梁国峰摄
宏福苑灾民何先生表示接到怀疑骗徒电话。
宏福苑灾民何先生表示接到怀疑骗徒电话。

何先生于今日早上重返宏福苑附近，其间碰上部分老街坊，得知有人一家数口丧生，亦有街坊的太太和孙仔尚未寻获，彼此慰问。他向《星岛头条》透露，指自己连日收到怀疑来自骗徒的可疑电话，日前他到大埔东昌社区中心时更遇上3名操本地话的可疑男子，对方以协助他登记房屋需要为由，「帮我攞屋帮我查入息，做入息审查咁话」，要求他提供资料。

其间对方有人突然表示：「我帮你check check（查看）啦」，竟直接在何先生的电话上按掣欲索取资料，「佢就自己揿咗入去，唔系我自己揿入去」。何先生表示，他见对方未有出示证件，仅在手臂贴上贴有手写字条，「背心又冇、证件又冇、乜都冇」，于是不断打量对方并直斥对方「无证」，怀疑对方见事败，即场尴尬回应：「你（何先生）好醒目㖞」。

警方facebook图片
警方facebook图片

 

警方今早在社交平台facebook表示，发现有骗徒怀疑假扮义工，使用虚假的「大埔宏福苑灾民登记表」混水摸鱼，骗取个人资料、银行及信用卡资料，甚至要求填写验证码。警方提醒市民提高警惕，切勿随便填写任何表格，也不要向陌生人透露个人资料，包括姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户及密码。

