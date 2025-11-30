大埔宏福苑五级火｜逾千市民献花人龙长达1公里 有人哀伤痛哭

大埔宏福苑五级火造成多人死伤，今日（30日）早上，继续有大批市民到邻近火灾现场的广福休憩处，献花悼念死难者。其间有人伤心痛哭，有人向远处的灾场躹躬致意，亦有人写下心意字句，「愿死者安息，伤者快快康复」。另外，有外佣到公园为死难者祈祷。至下午2时，献花的市民出现人龙，龙尾延至新界北警署外约有一公里，估计超过1000人。

现场所见，公园的空地攞满花束，灯柱和石壆亦贴有市民留下的字句，到来献花的市民不绝。至于大火过后，不少商业机构及团体纷纷捐赠支援灾民，其中九巴早前宣布透过「KMB Charity Foundation」捐出港币200万元，为宏福苑居民提供经济援助，亦由今日起至下周二（12月2日）于大埔广福邨巴士站设置登记处，向宏福邨居民每户派发港币1,000元应急钱。所见现场有大批居民排队登记领取应急钱。

献花市民从不同地区特地前来悼念死难者，至下午2时左右，排队献花的人龙长达一公里，龙尾延至新界北警署外，起码有逾1000名市民到广福休憩处献花。从上水到场献花的邓同学表示，得悉有中学生在火灾中离世感到难受，遂决定献花悼念，又指不介意要排队1至2小时，「大家都系同龄人，如果自己有friend离世都一样难受，排队耐唔紧要，我觉得呢个系一个心意。」

另外，沙田居民黄先生专程带同女儿一同献花，期望伤者早日康复，家人走出悲哀，「好悲剧好唔舒服，希望佢（女儿）可以学习到。」