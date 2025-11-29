大埔宏福苑五级火｜获救小猫偎依警员怀内眼仔碌碌 警强调继续争分夺秒搜索

大埔宏福苑五级火，消防处完成灭火及救援工作后，警务处迅速接手现场，立即展开全面后续行动。警方今日（11月29日）较早时提到，在搜索宏仁阁宏道阁两厦后，救出3猫1龟。警方其后在社交平台上载相片，可见救出小猫仍健康，偎依在警员怀内。警方强调会继续争分夺秒搜索，绝不松懈。

警方今日表示，超过600名「灾难遇害者辨认组」（DVIU）人员火速投入工作，全力搜索灾场、遗体辨认及登记，务求尽快确认遇难者身份，缩短家属煎熬的等待。

获救的小猫。香港警察FB

警方又提到，在首两栋大厦搜索过程中，人员成功救出三只猫及一只龟，已即时交由爱护动物协会人员照料。警方在帖文上载其中一只小猫获救时相片，可见逃出生天后仍健康，偎依DVIU人员怀内，眼仔碌碌直视镜头。

警方又提到，人员同时全面开展案件搜证、交通指挥、传媒联络及行动协调工作，以最高效率推进各项程序，务求受影响的市民可以尽快返回住所作善后。警方强调，「每一刻都在与时间竞赛，我们绝不松懈」。

