大埔宏福苑五级火｜沙田消防局下半旗致哀 市民献花悼念殉职何伟豪「英雄多谢你」

大埔宏福苑五级火造成至少128人死亡，消防员何伟豪不幸殉职，其驻守的沙田消防局今日（29日）下半旗致哀。局外放置心意桌，有市民到场鞠躬献花致意，亦有人放下感谢卡。现场所见，有市民携同小朋友到场献上花束，并送上心意卡，当中写上包括「向守护市民、勇敢的消防员致敬」、「英雄多谢你」、「落更了，一路好走」、「我衷心向你致敬」等字句。

殉职的37岁消防员何伟豪，入职消防已有9年，驻守沙田消防局担任「细抢」队员。他加入消防处前任职警队机场特警，由于体能优异，被同袍暱称「大只豪」。他本周三（26日）在宏福苑地下位置负责灭火救援，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，救护员随即为他急救和进行心肺复苏法，并转送威尔斯亲王医院抢救，惜延至当日下午4时45分不治。

