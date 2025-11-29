Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜沙田消防局下半旗致哀 市民献花悼念殉职何伟豪「英雄多谢你」

突发
更新时间：18:08 2025-11-29 HKT
发布时间：18:08 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级火造成至少128人死亡，消防员何伟豪不幸殉职，其驻守的沙田消防局今日（29日）下半旗致哀。局外放置心意桌，有市民到场鞠躬献花致意，亦有人放下感谢卡。现场所见，有市民携同小朋友到场献上花束，并送上心意卡，当中写上包括「向守护市民、勇敢的消防员致敬」、「英雄多谢你」、「落更了，一路好走」、「我衷心向你致敬」等字句。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手

殉职的37岁消防员何伟豪，入职消防已有9年，驻守沙田消防局担任「细抢」队员。他加入消防处前任职警队机场特警，由于体能优异，被同袍暱称「大只豪」。他本周三（26日）在宏福苑地下位置负责灭火救援，至3时30分失去联络，半小时后在宏昌阁对开空地被寻获，当时他面部有烧伤，救护员随即为他急救和进行心肺复苏法，并转送威尔斯亲王医院抢救，惜延至当日下午4时45分不治。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至128死83伤 150人仍失联 44死者遗体有待辨认

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
21小时前
02:28
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至128死83伤 150人仍失联 44死者遗体有待辨认
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
8小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》捐款热线筹得善款全数支援宏福苑火灾灾民
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
3小时前
大埔宏福苑五级火︳救恩书院学生不幸离世 学校启动危机处理机制取消考试
亲子
6小时前
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
大埔宏福苑五级火｜生日前夕遭逢巨变 DSE考生忆逃生路5分钟被火吞噬 难舍同校生火海中离世
社会
4小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
11小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
4小时前