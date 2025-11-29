大埔宏福苑五级火｜警方完成搜索宏仁阁宏道阁 未发现遗骸 救出3猫1龟

大埔宏福苑五级大火后，警方灾难受害者辩认组（DVIU）人员今日（11月29日）进入大厦，协助辨认遗体。警务处新界北总区指挥官助理处长林敏娴表示，消防救火完成后，警方已陆续进入大厦内搜索遗体及收集证据。警方今日早上动员600名DVIU人员，配备防护衣、防滑鞋及头盔等，进入A座宏仁阁及B座宏道阁搜索。该两厦均较迟起火及较早熄灭，温度已大幅下降，且经检验后楼宇结构安全。

至下午2时半，有关搜索已完成，并无发现遗骸，人员亦在宏仁阁救出3只猫，并在宏道阁救出1只乌龟，相关动物已交由爱护动物协会跟进。她又提到，灾后大厦环境复杂昏暗，不少单位严重焚毁，部份位置更水深及小腿，且有物品倒塌，令空间十分狭窄，大大增加搜索难度。被问及何时能完成7座大厦调查，她坦言希望尽快完成搜索，目前仍保守预计需时3至4星期。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧直播｜增至128死83伤 150人仍失联 44死者遗体有待辨认

警务处伤亡查询中心主管总警司曾淑贤指，截至今日下午3时，大火造成至少128人死亡83人受伤。警方称经多番排查及综合现场搜救人员资料，证实84名死者及37名伤者确认为报失人士，44名死者遗体有待辨认，警方正陆续通知家属或报案人以作遗体初步辨认程序。

失联人士方面，目前为止已联络144人，得知他们是安全，但有150名市民仍然失联，而当中约100人的个案资料较零碎，例如报案人多年无联络对方，只知对方的花名等。