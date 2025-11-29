大埔宏福苑五级火｜广福邨平台物资站清空 义工强调不会浪费 日后陆续分发灾民

大埔宏福苑五级大火造成严重伤亡及大量居民痛失家园后，市民纷纷自发捐出物资，由义工集中于广福邨平台整理，再分发予受灾居民。不过，今日（29日）凌晨时分，警方到场劝喻负责人，需于今早10时前完成清场。据悉有广福邨住户向警方投诉，指临时物资站于深夜时段发出噪音。至中午，现场已清空，有清洁工在场洗地，有义工强调剩余物资不会浪费，日后会陆续送到灾民手上。

据了解，物资站近日24小时有人轮值，包括搬运、分类及派发物品，加上救援车辆及义工出入频繁，期间曾出现交谈声及搬运声响，有居民受影响，因而报警求助。

记者现场了解，今次行动由警司级人员带队，随行为一队「蓝帽子」警员，在平台各出入口站岗，并通知现场义工负责人，需要在早上10时前，将全部物资搬走，若有物资留下，10时后由关爱队接手善后。

义工负责人之一的Mavis表示，暂时未接获警方要求清场的原因，但她也理解不能使用平台太长时间，而撤离对整体支援灾民工作亦影响不大。

宏福苑大火引发大批市民捐赠，平台物资一度堆积如山，形成大型临时物资站。接获清场消息后，在场人士纷纷自发跟随指挥执拾及搬走物资。

至中午，广福邨平台已清空，有清洁工在场洗地。剩余物资方面，义工李小姐强调不会浪费，统一安置到仓库后再派给居民，至于食物则现场分发有需要人士等，同时她也感激关爱队到场协助。