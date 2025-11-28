O记尖沙咀葵涌拘25男女 捣破$4.2亿非法外围集团

有组织罪案及三合会调查科联同财富情报及调查科人员根据线报及经深入调查后，一连两日（11月26至27日）在尖沙咀及葵涌展开代号「破巢」行动，拘捕25名男女。其中，人员捣破多个怀疑由同一非法外围集团操控的营运中心，相关外围集团曾处理至少4.2亿元非法赌博款项。

非法外围集团方面，人员一连两日突击搜查位于尖沙咀及葵涌的四个工商厦单位。9名本地男子、1名非华裔男子及2名本地女子（18至36岁），涉嫌串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（串谋「洗黑钱」）被捕。 此外，5名本地男子及4名本地女子（42至68岁），涉嫌「洗黑钱」被捕。

警方于外围营运中心内检获大量手提电话、电脑、文件及约五万元现金。警方图片

警员于上述单位内检获大量手提电话、电脑、文件及约五万元现金。调查显示，该怀疑非法外围集团在香港多个工厦单位设有24小时营运中心及储存库，自2024年1月起利用傀儡户口的网上平台，为不同赌博平台处理至少4.2亿元的非法赌博款项。

调查显示，该怀疑非法外围集团在香港多个工厦单位设有24小时营运中心及储存库。

另外，人员搜查多个位于尖沙咀的娱乐场所及位于葵涌的住宅单位，并检获4把牛肉刀、一支垒球棍、19包俗称 「Happy 粉」的怀疑毒品、42克怀疑霹雳可卡因及超过1200粒怀疑大麻油烟弹，毒品总市值约十八万元。人员分别以「管有攻击性武器」及「贩运危险药物」拘捕3名本地男子及1名本地女子（20至34岁）。

其中一名24岁本地男子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于明日（11月29日）上午在西九龙裁判法院提堂。其他被捕人已获保释候查，须于十二月下旬向警方报到。

