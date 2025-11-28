大埔宏福苑五级火｜医管局：一病人服务助理遇难 任职大埔医院多年 仍有一员工失联

大埔宏福苑五级火惨剧，造成过百人死亡。医院管理局发言人今日（11月28日）表示，大埔医院精神科一名病人服务助理证实在火灾中遇难。该局深感哀痛，向同事家属致以深切慰问。另外，医管局称仍然有一名同事失联，该局会继续与家属及相关政府部门保持紧密联系，希望可以尽快寻回该名同事的下落。

医管局称，离世同事在大埔医院工作多年，一直专业尽心、尽力尽责服务病人，深受同事爱戴。医院已联络家属致以深切慰问，会为家属提供最大的支援，包括已拨出一笔应急款项，协助家属渡过艰难日子。医院会为家属提供其他协助，包括心理支援及辅导，以及其他生活上所需的安排，希望协助家属尽快走出伤痛。

该局又称，理解医院的同事亦会受事件影响，新界东医院联网已启动支援机制，为有需要的同事提供心理支援及辅导，医院亦已设立追思阁悼念离世的同事。

医管局又提到，共有约60名不同医院的同事在火灾中痛失家园，有关医院已为受影响的同事提供协助，包括提供临时住宿及恩恤休假安排，如果同事有其他特别需要，本局亦会尽力帮忙，陪伴同事渡过困难的日子。

医管局强调，必定会尽全力照顾受火灾影响的同事，会与他们同行，让同事安心处理善后工作，尽快抚平伤痛、回复正常生活。