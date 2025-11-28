大埔宏福苑五级火｜邓炳强指棚网达阻燃要求 发泡胶板及烧断竹节等致蔓延

大埔宏福苑五级大火已造成逾百人死亡。保安局局长邓炳强与警方消防首长，今日（11月28日）下午3时在火场外见记者，交代救火及调查进展。邓炳强指，初步化验大厦棚网后，发现达到阻燃要求，但包围大厦窗门的发泡胶板高度致燃。

邓炳强相信，火警源于宏昌阁低层围网起火，其后因发泡胶板快速蔓延，波及其他楼宇。其后有单位玻璃爆裂，火势急速蔓延到室内，酿成大面积灾难。而且高温令竹棚燃烧，烧断的竹节飞堕亦令其他楼层起火。目前确实起火原因仍在调查。

相关报道：大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求

救火时困难方面，邓炳强指出高层棚架在火警中不断倒塌堆积，阻碍紧急出口及大厦出入口，堵塞消防员入楼救援，并令消防旋转台钢梯难以停在最的作业位置；另外火势蔓延迅速，楼宇空间狭窄，单位杂物多，大大增加救援难度。而且现场温度高，有单位死灰复燃，令消防员需重复灭火，增加工作难度。

现时基本完成灭火救援，后续目标是令现场尽快降温，并安排屋宇署检查，确认楼宇安全后由警方搜证。邓炳强感谢消防人员日以继夜扑救，但提到有人质疑消防处工作，认为对救火同事非常不公道。

大埔宏福苑2025年11月26日五级大火惨剧，造成过百人死亡。资料图片

目前为止，大火造成128人死亡，包括1名殉职消防员；另有79名人士受伤，包括11名消防员。死者中108人为火场发现的遗体，4人送院抢救后不治，16具烧焦遗体仍在大厦，警方不排除搜证时发现更多遗体。

死者身份方面，39人已确认身份；余下遗体一半在单位内发现，相信稍后时间能辨认身份；另外一半余下遗体则身份未明遗体要再确认身份。

失踪者方面，火警期间共接获467宗失踪人口求助，部份个案重复。经确认后，有39人已离世、35人送院、110人目前安全，仍有约200多人情况未明，当中涉及89具未能确切辨认的遗体。

大埔宏福苑2025年11月26日五级大火惨剧，造成过百人死亡。资料图片