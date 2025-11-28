大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证

大埔宏福苑发生五级大火，至今造成最少94人死亡，包括1名37岁消防员殉职，全城哀伤。廉政公署表示，由于事件涉及重大公众利益，已成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。消息称，廉署今日(28日)拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两名董事，早上11时许押解其中一人返回九龙湾办公室搜证。各人逗留约一个小时至中午1时许，穿上白色外套的男子双手被锁上手铐，由调查人员带走离开办公室。根据公司注册资料，鸿毅建筑师有限公司有两名董事，为吴跃和黄侠然。这是继警方昨日(27日)以误杀罪拘捕3名工程公司董事及工程顾问后，执法部门第二波拘捕行动。

至下午约3时半，廉署人员押解另一名男子到九龙湾办公室调查，穿深色短袖衫男子用白色外套包裹双手，相信是遮盖被锁上手铐的双手。廉署人员在办公室逗留约20分钟后带走该名男子，登车返署继续调查。

整个搜救过程中，消防揭发建筑物外墙的保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准，亦发现一座未被波及的大厦，每层电梯大堂窗外都被发泡胶封闭，不排除发泡胶令火势迅速蔓延。警方新界北总区重案组探员，昨日(27日)拘捕承接大维修的工程公司两名董事和一名工程顾问（52至68岁），先后押解3人到工程公司位于新蒲岗的办公室、元朗虾尾新村一村屋及马鞍山沃泰街8号一屋苑单位调查攑证。

消息称，被押返虾尾新村搜屋的52岁被捕男子，是涉事工程公司的姓何男董事。至于被押返沃泰街8号搜屋的68岁被捕男子，则为姓黄工程顾问，负责授权签字。同案另有一名工程公司姓侯的男董事。他们因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕，现被扣留调查。

大埔宏福苑五级火，火警大致被救熄，消防处正进行搜救工作。消防处副处长(行动)陈庆勇在今（28日）凌晨1时许的记者会上表示，预计今早约9点可以完成7幢全部单位爆破救援，以确保无人被困，陈庆勇指灭火行动大致完成，仍有4个单位要灭火，其他单位则洒水降温，避免死灰复燃，其后将全力救援，包括处理余下25个求助个案，部份在宏昌阁、宏泰阁的较高层位置。