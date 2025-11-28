Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜16岁女生与嫲嫲叔叔同失联 曾留言「烧到过嚟」 男子助移加友人寻双亲下落

突发
更新时间：04:36 2025-11-28 HKT
发布时间：04:36 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，夺去多人生命，多名居民至今仍然失联，家属日夜奔走寻人，盼在混乱中找到一线希望。其中16岁女学生黎凯琪至今仍失联，其家人忧心如焚，四处寻亲仍未有消息。

黎凯琪与70多岁嫲嫲及叔叔同住宏泰阁1605室。她的男友梁先生指，凯琪考试放学后回家，下午3时许曾透过WhatsApp报告情况。她于3时08分表示「火烛了 隔篱屋」，3时15分再传短讯称「烧到过嚟」，至3时23分发出最后一句「好辛苦」后便失去联络。自此再无音讯。

其爷爷事发时刚巧在楼下，幸未受牵连，家人已在当晚把他寻回。然而凯琪、嫲嫲及叔叔的下落依然全无头绪。梁先生与凯琪的哥哥已多次联络消防热线，并获回电再三确认单位门牌与位置；两人亦到社区中心、医院寻找，甚至到火场现场查看警方及消防公布的遗体照片，仍未能找到家人。他们其后亦在社交平台Threads发帖，希望透过网络与传媒协助尽快寻回亲人。

火灾后大量居民被迫疏散，部分人无家可归，只能暂时在附近广福邨平台通宵留守，有市民盖着棉被在户外打瞌睡休息。热心街坊自发送来棉被、樽装水、面包等物资，平台一度成为临时物资站。

市民余先生昨日亦到场，原希望协助照顾在火场一带可能受困的动物。惟他透露，友人的父母亦居住于宏福苑，至今仍失去联络，「揾咗好耐都揾唔到，心慌」，于是拜托他在场协助留意任何可能的线索，但暂时仍未有发现。

宏福苑大火造成重大伤亡与失踪，消防仍在多个单位搜救，家属焦急守候，希望尽快等到确切消息。

