大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求

共有近2000个单位的大埔居屋宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，79人受伤，包括1名37岁消防员殉职。仵工在周五（28日）清晨于现场抬出多具遗体，部份体形细小，疑是小童。警方及廉政公署先后拘捕5人，包括工程项目顾问鸿毅建筑师两董事、工程公司两董事及工程顾问。

邓炳强及警方消防交代救灾进展 指调查需时3至4星期

【15：32】被问及复燃机会，邓炳强相信「翻烧」的可能性不高，会确保调查人员及楼宇安全，希望「早一日，得一日」让市民重返楼宇。

【15：28】署理警务处处长简启恩表示，警方大埔社区会堂设辨认处，供家属经相片辨认，完成初步辨认后，会安排家属进行正式辨识程序，会调动灾难遇害者辨认组，在短时间内有系统地辨识遇害者身份。他指部分位置仍超过200度，加上火灾后环境恶劣，不少物品倒塌，加大难度，当警方完成搜证后，会立即解封大厦，让居民回到住所进行善后。他强调，警方极度重视火灾，在现场条件许可下会作多方位搜证，预计整个过程需3至4星期。

保安局局长邓炳强联同警方及消防举行救援简报会。卢江球摄

【15：24】消防处处长杨恩健表示，经消防检查发现屋苑8座大厦的火警钟无法有效操作，「有开但无声响」，收集资料后，将对相关消防设备承办商采取执法行动。

【15：19】被问到为何不用直升机，杨恩健强调如用直升机在楼宇上空掟，水不会落入火场内，只会淋去大厦外围，与灭火行动无直接关系，而且直升机驶近楼宇，会产生大量空气，令火警蔓延得更快更大。杨恩健又表示将会调查火警起因、蔓延快速成因、及造成重大伤亡缘由。

大埔宏福苑五级火情况（截至15:00 - 28/11/2025）

死者 128人（包括1消防员） 伤者 79人（包括11消防员） 失踪个案 467宗（部份个案重复，约200人情况未明） 被捕人 警拘3男（涉误杀，52至68岁，工程公司两董事及工程顾问） 廉署拘2男（全面调查是否涉贪，「鸿毅建筑师」两董事） 涉案大厦 7座（屋苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未波及） 消防参与人员 2311名消防及救护，309架次消防车辆

【15：17】消防处处长杨恩健指出，一共出动309架次消防车辆，2311名消防及救护人员参与灭火救援行动，共12名消防员受伤，一名消防员在深切治疗部，有热衰竭的症状，其中一名驻守沙田消防局的消防员英勇殉职。

【15：13】邓炳强又提到，感谢消防处及消防员日以继夜工作，但留意到有人质疑消防处工作，他认为对救火同事非常不公道。

保安局局长邓炳强。卢江球摄

【15：12】邓炳强指出，初步化验大厦棚网保护网，发现达到阻燃要求，但包围大厦窗门的发泡胶板高度致燃。初步相信宏昌阁低层围网最先起火，因发泡胶板快速蔓延及波及其他楼宇，亦令玻璃爆破、火势急速增强及漫延到室内，导致大面积起火造成灾难，加上高温令竹棚燃烧，烧断的竹节飞堕令其他棚网起火，令消防灌救困难；而高层棚架不断跌，阻碍紧急出口及大厦出入口，堵塞消防员入楼救援，并令消防旋转台钢梯难以停在最佳的作业位置。

他续指现场温度高，有单位死灰复燃，令消防员需重复灭火，增加工作难度，而现时现场基本上已完成灭火及救援，目标尽快降温，之后会尽快安排屋宇署检查，确认安全后由警方搜证。

89死者未能辨认遗体 约200失踪者情况未明

【15：11】他续指，火警期间共接获467宗失踪人口求助，部分个案是重复求助。经确认后，有39人已离世、35人送院、110人目前安全，仍有约200多人情况未明，当中涉及89具未能确切辨认的遗体。

【15：10】保安局局长邓炳强表示，目前为止，大火造成128人死亡，包括108名现场移送遗体，4名在送医院后去世，16具烧焦遗体仍在大厦，不排除警方搜证时有可能发现更多遗体。当中39名死者已确认身份，余下遗体有一半在单位内找到，相信稍后时间能辨认身份，余下40多具遗体要再确认身份。

【12：30】廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事，押解他们到九龙湾办公室搜证，全面调查是否涉贪

【11:25】消防在现场再抬出至少三具尸体。

【09:42】现场所见，宏福苑7幢起火屋苑火势大致完成灭火行动，早前喷出火舌的单位亦已熄灭，今日凌晨记者会上，消防处副处长(行动)陈庆勇表示，预计今早约9点可以完成7幢全部单位爆破救援，以确保无人被困。

【07:25】医管局表示，截至早上7时，已接收的伤者中有12人危殆，28人严重，16人稳定，22人出院。

【06:38】消防处最新消息，死亡人数增至94人，76人受伤，包括11名消防员。

料深夜可完全扑灭火势 目前仅4个单位要灭火

【06:05】 现场所见，仵工抬出五具用黑胶袋包裹的遗体，其中两具遗体体形较小。

【05:40】现场再有单位疑似死灰复燃，窗口冒出猛烈火舌，消防射水灌救。

【01:27】消防处副处长(行动)陈庆勇表示，预计(28日)早上9点前可以完成7幢全部单位爆破救援，以确保无人被困，至晚上完成灭火工作。陈庆勇指灭火行动大致完成，仍有4个单位要灭火，其他单位则洒水降温，避免死灰复燃，其后将全力救援，包括处理余下25个求助个案，部份在宏昌阁、宏泰阁的较高层位置。

【01:10】医管局表示，截至(28日)零时，送院的82名伤者，4人死亡(2男2女)，12人危殆，28人严重，17人稳定，21人出院。

【00:10】消防处表示，就11月26日大埔宏福苑五级火警，消防处的灭火救援工作仍然进行中。截至今日（11月28日）凌晨零时，火警共造成83人死亡，当中一名死者为消防员。另由消防处处理的伤者共有76人，包括11名消防员。

宏福苑8幢大厦自去年7月起展开大维修，涵盖外墙打凿、换喉、石屎修葺及窗眉重建等项目。外墙棚架自去年8月起搭建，至今已超过一年。事发时，宏昌阁外的保护网首先起火，其后现场传出多下爆炸声，火势再蔓延至周边6幢大厦，直到周四（27日）傍晚火势始受控。

工程公司两董事及一名工程顾问被捕

保安局局长邓炳强及消防处处长杨恩健早前表示，消防人员在发现涉事大厦多个单位的玻璃窗贴上发泡胶板，每层电梯大堂窗外亦都被发泡胶封闭，极易燃烧并助长火势扩散，而且保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准。警方拘捕涉事工程公司的两名董事和一名工程顾问（52至68岁），他们因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕。

行政长官李家超一度到现场视察，指目前有500名居民入住临时中心，民青局已物色1000个单位，包括青年宿舍及酒店，可入住约一至两星期，后续则以过渡性房屋、房协专用安置单位为主，初步可提供1800个单位，并向每户受影响居民派1万元。另外，政府将举办悼念活动，所有政府主办庆祝活动取消，官员减少出席不必要活动。

另外，当局于广福邨社区会堂设辨认处，让家属入内凭照片辨认失联家人。有居民表示，进入会堂后，当局提供一批遗体照片，主要分为男、女两批照片，各有30至40具遗体照片，每张照片下会写明发现遗体时的资讯，例如楼层单位、遗体旁的个人财物等。职员事前会提醒他们事前有心理准备，部分遗体的照片或会令人不安，若在过程中感到不适，可随时提出先休息再续，现场亦有多名红十字会心理学在场提供情绪支援。

天价维修费达3.3亿 住户屡与法团爆争拗

宏福苑于1983年入伙，由八座楼宇组成，提供1,984个单位，屋苑人口接近5,000人。屋苑早于2016年接获政府强制验楼法定通知，惟直至去年1月，时任业主立案法团才通过涉款共3.3亿元的大型维修工程。根据方案，每户业主需摊分15.6万至18.2万元，分6期供款。此举当时引起大批业主不满，质疑造价过高及招标过程透明度不足，加上曾见工人在竹棚吸烟，单位窗台亦发现烟头，多次与法团爆发激烈争拗。

翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商「宏业建筑工程有限公司」通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。《星岛头条》记者到现场了解，见到宏福苑多个单位的窗户均贴上白色的发泡胶板，大部份更已被燃烧，而保护网亦几乎被烧毁，仅余竹棚在外墙。

廉政公署今日（27日）成立专案小组，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污展开全面调查。