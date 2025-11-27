大埔宏福苑五级火｜入境处派员亲赴安置所 为受灾居民预先登记补领证件

大埔宏福苑周三（26日）五级火，焚烧超过一日，至今（27日）仍未救熄。居民家园尽毁，不少人身无分文，就连身上证件也遗失，徬徨无助。入境处今日晚上派员到冯梁结纪念中学在内6间居民安置所，协助受影响居民预先登记，以便安排申请人稍后时间由专车接送到将军澳入境处总部办理身份证及旅行证件补领手续。据了解，补领费用将会豁免。

入境处发言人表示，有见受大火影响的居民可能已遗失身份证及相关旅行证件，入境处于今日晚上前往9间临时庇护中心，为有需要的居民预先进行登记，以便安排申请人稍后时间由专车接送到将军澳入境处总部办理身份证及旅行证件补领手续。入境处会加快处理相关证件申请，希望在一至两日内完成制作新身份证及旅行证件，并送回9间临时庇护中心供申请人领取。

据了解，入境处有关办事处将于办公时间外加开特别服务时段予受影响居民，并将豁免受影响居民身份证补领申请的费用。入境处亦已联系中旅社提供回乡卡特别补领服务予受影响居民。