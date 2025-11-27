Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜骗徒冒充仁济医院筹款 警吁切勿扫描可疑二维码

更新时间：21:48 2025-11-27 HKT
发布时间：16:32 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火至今（11月27日）焚烧超过一日，居民家园尽毁。一方有难，八方支援，然而警方今日（11月27日）提醒市民，要警惕以大埔火灾名义的虚假筹款。其中仁济医院在其社交平台提到，有骗徒冒认院方，发放虚假连结或二维码（QR code）声称筹款。仁济医院强调，从未授权第三方收取善款，提醒市民小心受骗。

仁济医院呼吁市民切勿扫描可疑二维码。FB：仁济 Yan Chai
仁济医院呼吁市民切勿扫描可疑二维码。FB：仁济 Yan Chai

警方亦呼吁市民经可靠途径捐款，切勿随意扫描二维码；如收到不明来历的募捐宣传，应主动向相关机构查证。如收到自称相关机构职员来电，应再三核实来电者的身分；切勿向陌生人透露个人资料，包括姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户及密码；提醒身边亲友提防受骗；如有怀疑，应致电防骗易热线「18222」查询。

