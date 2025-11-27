Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜涉事公司董事及工程顾问黑布蒙头 被押返元朗马鞍山住所搜证

突发
更新时间：15:23 2025-11-27 HKT
发布时间：14:13 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火造成重大伤亡，包括一名消防员殉职。警方拘捕工程公司两名董事和一名工程顾问（52至68岁），并于今早（27日）搜查工程公司位于新蒲岗的办公室。至下午1时许，人员押解其中两名被捕人，到元朗虾尾新村一村屋及马鞍山沃泰街8号一屋苑单位调查。

消息称，被押返虾尾新村搜屋的52岁被捕男子，是涉事工程公司的姓何男董事。现场所见他被黑布蒙头，身穿睡裤及拖鞋，由警员带返村屋内调查。村屋内亦泊有一辆私家车。至于被押返沃泰街8号搜屋的68岁被捕男子，则为姓黄工程顾问，负责授权签字。

大埔宏福苑五级火至今仍然未救熄，消防搜救时发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准，亦发现一座未被波及的大厦，每层电梯大堂窗外都被发泡胶封闭，不排除发泡胶令火势迅速蔓延。警方今日在牛头角、大埔及黄大仙分别拘捕涉事工程公司的两名分别姓何和姓侯男董事，以及一名姓黄男工程顾问（52至68岁），他们因严重疏忽导致重大伤亡，涉嫌「误杀」被捕，现被扣留调查。案件由新界北总区重案组跟进。

另外今晨8时许，警方到工程公司位于新蒲岗大有街32号泰力工业中心的办公室调查搜证，其间警员检获大批文件等证物。至早上9时许，人员以黑布蒙头带走一名疑犯，并检走多箱证物。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲岗办公室蒙头带走一人

