大埔宏福苑五级火｜大厦外墙物料火势蔓延速度快不寻常 警循刑事调查

周三（26日）在大埔宏福苑发生的五级夺命大火，死亡人数增至36人，279人仍然失联；另外有29人留医，其中7人危殆。保安局局长邓炳强及消防处处长杨恩健指，大厦外墙物料燃烧及蔓延速度明显较快，认为情况不寻常，将展开刑事调查。

邓炳强：正循刑事方向展开调查

保安局局长邓炳强表示，对殉职的消防人员、受伤人士和家属致以深切哀悼和慰问。行动中，除了消防同事外，亦出动了大约100名民安队队员，以及大约1 000名警务人员。警方除了维持秩序外，亦协助疏散，还有维持交通，并对一些失联人士和受伤人士设立一个调查小组。

邓炳强指，消防人员在灭火和救援过程中，发现有关大厦外墙的保护网和保护膜、一些防水的帆布和一些塑胶布，这些物料在受火后，其蔓延程度是远比一些合规格的物料猛烈，蔓延速度亦较快，认为情况「不寻常」。另外，在没有受波及的屋苑大厦中，发现有玻璃窗被贴上一些发泡胶板。这些发泡胶板当遇热时会很容易蔓延，邓炳强称这是「不寻常」。

就着这两方面不寻常的情况，邓炳强指会作出深入调查。警方和消防处已组成一个联合队伍，除了就着火警方面作出调查外，亦会循刑事方向作出调查。

消防处处长杨恩健表示，现在有七座楼宇牵涉当中，有一座没有被波及，当中有三座楼宇（火势）已初步受到控制；有四座楼宇看到里面还有零星火种。消防员正一步一步推进，大致已到达大部份楼宇的十七、十八楼。



杨恩健指，现场有888名消防人员进行灌救，相信现在的消防力量足以应付。但现在面对的困难是本身大厦楼宇面积有限，有一些楼宇已派驻20多辆车辆的消防人员入内进行灌救。由于楼宇面积不是很大，每层其实也有很多消防员，已经把面积可以容纳的消防员人数投放下去。



另外，消防员需要一层一层进行灭火，完成了一层，就会向上推进去做灭火、救援的工作。另外，消防员救火期间，甚至在一座未起火的楼宇发现窗户的通风位置被发泡胶板封住，这些发泡胶板的易燃性很高和火势蔓延得很快，所以消防觉得这些发泡胶板的出现不寻常，所事件交由警方作进一步调查是否有刑事成分。

