Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜大厦外墙物料火势蔓延速度快不寻常 警循刑事调查

突发
更新时间：02:33 2025-11-27 HKT
发布时间：02:33 2025-11-27 HKT

周三（26日）在大埔宏福苑发生的五级夺命大火，死亡人数增至36人，279人仍然失联；另外有29人留医，其中7人危殆。保安局局长邓炳强及消防处处长杨恩健指，大厦外墙物料燃烧及蔓延速度明显较快，认为情况不寻常，将展开刑事调查。

邓炳强：正循刑事方向展开调查

保安局局长邓炳强表示，对殉职的消防人员、受伤人士和家属致以深切哀悼和慰问。行动中，除了消防同事外，亦出动了大约100名民安队队员，以及大约1 000名警务人员。警方除了维持秩序外，亦协助疏散，还有维持交通，并对一些失联人士和受伤人士设立一个调查小组。

邓炳强指，消防人员在灭火和救援过程中，发现有关大厦外墙的保护网和保护膜、一些防水的帆布和一些塑胶布，这些物料在受火后，其蔓延程度是远比一些合规格的物料猛烈，蔓延速度亦较快，认为情况「不寻常」。另外，在没有受波及的屋苑大厦中，发现有玻璃窗被贴上一些发泡胶板。这些发泡胶板当遇热时会很容易蔓延，邓炳强称这是「不寻常」。

就着这两方面不寻常的情况，邓炳强指会作出深入调查。警方和消防处已组成一个联合队伍，除了就着火警方面作出调查外，亦会循刑事方向作出调查。

消防处处长杨恩健表示，现在有七座楼宇牵涉当中，有一座没有被波及，当中有三座楼宇（火势）已初步受到控制；有四座楼宇看到里面还有零星火种。消防员正一步一步推进，大致已到达大部份楼宇的十七、十八楼。

杨恩健指，现场有888名消防人员进行灌救，相信现在的消防力量足以应付。但现在面对的困难是本身大厦楼宇面积有限，有一些楼宇已派驻20多辆车辆的消防人员入内进行灌救。由于楼宇面积不是很大，每层其实也有很多消防员，已经把面积可以容纳的消防员人数投放下去。

另外，消防员需要一层一层进行灭火，完成了一层，就会向上推进去做灭火、救援的工作。另外，消防员救火期间，甚至在一座未起火的楼宇发现窗户的通风位置被发泡胶板封住，这些发泡胶板的易燃性很高和火势蔓延得很快，所以消防觉得这些发泡胶板的出现不寻常，所事件交由警方作进一步调查是否有刑事成分。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪朋友发帖悼念：落更喇好好休息bro

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
27分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
4小时前
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
突发
6小时前
大埔宏福苑昨日发生五级大火，燃烧近一日后仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受伤。
02:15
大埔宏福苑五级火｜建造界指八座同维修易「火烧连环船」 学会斥发泡胶堵通风口「错得离谱」
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
社会
7小时前