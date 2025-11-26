东非乌干达男冒认领事馆职员运送外交「物资」 遭警识破检市值$8100万可卡因

警方发现有贩毒集团招聘外籍人士，从海外乘飞机偷运毒品入境，前日一名东非乌干达男子冒认外国领事职员讹称运送外交物资，实际将毒品运入境，再送到尖沙咀一间酒店房收藏，探员掩至房间拘捕该男子涉「贩运危险药物」罪。并在房内检获125公斤怀疑可卡因，市值约港币8100万元。

毒品调查科署理总督察何灏庭讲述案情时表示，经深入调查，相信有贩毒集团从海外招聘人员，将大量毒品经由香港国际机场偷运入境，供应予本地毒品市场。警方联同海关人员前日展开针对性执法行动，并在机场及尖沙咀一带进行部署。行动期间，警方锁定一名持公务护照自称为协助外国领事馆运送外交物品的外籍男子，该男子从南非抵港，名下一共托运五件行李，其后他将五件行李运送至尖沙咀一间酒店房内处理。

警方随即采取行动，截查该名男子，在其租住的酒店房内，共检获125砖、每砖重1公斤的怀疑可卡因。行动中被捕男子42岁，东非乌干达人，报称无业，经通宵调查后，将被控一项贩运危险药物罪，案件于明日（27日）在九龙城裁判法院提堂。

警方是次行动成功阻截一批毒品流入本地市场，并对有关贩毒集团造成重大打击，调查显示，贩毒集团冒认外国领事职员运送物品，企图利用边境人员予以外国领事或公务人员的通关便利，逃避边境执法人员的检查，掩饰毒品运送活动。

贩毒集团再三利用不法手段将毒品偷运入境，企图危害本港社会，他们或会以为找到漏洞去逃避关口检查，但警方有能力识破该等技俩，更有信心全面堵截各类毒品流入本港市场。

警方重申，贩毒属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，一经定罪，最高可判处罚款五百万元及终身监禁。