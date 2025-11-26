Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

警队推出2026防罪灭罪限量月历 扭蛋机设计「转出」十大吉祥物

突发
更新时间：14:02 2025-11-26 HKT
发布时间：14:02 2025-11-26 HKT

2025年尚余一个多月便会过去，警务处为迎接崭新的2026年，于今日（26日）推出以「十大防罪灭罪吉祥物」为主题的限量版月历，冀陪伴市民度过2026年的每一天，加强全民防罪灭罪的意识。想把该款限量版月历带回家？就要立即参加香港警察IG专页有奖游戏。

这款设计独特的月历灵感来自满载惊喜的扭蛋机，为市民每一个月注入小确幸与大意义。每翻开新一页，便会「转出」不同吉祥物，以活泼可爱的形象，传递防骗、交通安全、守护儿童及爱护动物等重要讯息。警方希望透过推出该款月历，加强全民防罪灭罪的意识，携手推动香港成为更安稳、幸福的美好家园。

想把限量版月历带回家，可即日起参加有奖游戏。只要前往警队IG专页（@hongkongpoliceforce），在月历开箱影片给「like」，并于影片下方留言，分享喜欢这个月历的原因，以及邀请朋友赞好该留言。活动会于12月3日中午12时截止，按留言获赞数排名，首200名获得最多赞好的参加者，可得到限量版月历一份，得奖者将收到官方帐号通知领取详情。

 

