石硖尾邨伤人案｜街坊：成地都系血脚印 伤者送院被包到冚「成个木乃伊」

「打开门见成地都系血脚印！」深水埗石硖尾邨美如楼昨(25日)发生两中六男生离奇血案。两名分别姓张及姓区（俱18岁）同班男同学，在37楼后楼梯庆祝生日期间受刀伤，满身鲜血，由37楼乘升降机返回其中一人的住所。有37楼街坊对本网记者表示，事发后听到嘈杂声音，最初以为新搬来邻居装修声，打开门才见地面全部都是血脚印，后来才知是楼梯发生伤人案。今（26日）早上本网重返现场，37楼后楼梯及走廊均已清洗干净，并无血迹。

而两男生浴血后乘升降机逃回张男的住所，由其家人报警求助。据目击街坊表示，张一家四口包括父母及两儿子同住该单位十多年，今次受伤的是18岁长子，「佢冇乜嘢呀，几高大，似佢妈妈。」事发后，街坊目睹救护员将两人由单位内推出走廊，赫见首先被推出的伤者被包扎得「好严重」。「成身全部包晒，得返对眼」，又补充指包（扎）到「成个木乃伊咁」。

两男生在后楼梯庆生期间发生血案。梁国峰摄

两伤者由单位推出送院。

街坊指当时警员封锁走廊，不准进入，她与伤者父母在等候期间倾谈，他们也坦言不知儿子受伤原因，其中伤者母亲直言：「我都唔知（点解），我啱啱放工返嚟！」街坊形容走廊成地血，警察不准住户进出，直至救护员将伤者推出送院。